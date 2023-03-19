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Сегодня, 18:45

Гендиректор «Химок» заявил, что удаление Бикела спутало карты футболистам в матче с «Ростовом»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что удаление полузащитника Жаниу Бикела не позволило команде реализовать план на домашний матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«У «Химок» был определенный план на встречу, но удаление спутало все карты. На игроков легла другая нагрузка, удаление не позволило осуществлять высокий прессинг. Играть вдесятером большую часть игры против одного из лидеров чемпионата — задача непростая. Обращаться в ЭСК РФС мы не будем», — приводит ТАСС слова Оленева.

После того матча «Ростов» с 41 очком поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда занимает 15-ю строчку (13 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/17310803
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Николай Оленев
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