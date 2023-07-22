Леонченко — о ничьей с «Рубином»: «Сложный получился матч. Пропустили на первых минутах необязательный гол»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ.

— Старт сезона. Как оцените матч?

— Команда играла до конца. Действительно сложный получился матч. Пропустили на первых минутах необязательный гол, дважды отыгрывались. Одно очко взяли. Конечно, рассчитывали порадовать болельщиков и себя. Но так сложилось.

— Идет ли поиск центрального защитника?

— Главный тренер все объяснил на пресс-конференции. Могу отметить только от себя, что пара Фассон-Морозов впервые играла в официальном матче. Фассон пропустил целый сезон. Это был его первый полноценный матч.

— Будущее Раконьяца?

— Все зависит от футболистов.

— Заявленная цель на сезон — место в тройке и финал Кубка России. Это выполнимо?

— Я точно знаю, что команда будет от игры к игре прибавлять. Работа на сборах проделана действительно хорошая. И сомнений в том, что все футболисты будут прогрессировать, у меня нет.

— «Локомотив» несколько недель назад объявил о расставании с Максимом Мишаткиным. Почему это произошло?

— В прошлом году мы делали премию для наших тренеров, именно за подготовку игроков в системе, следили, кто в каком возрасте был из людей, которые сыграли в основном составе. Большой вклад, но хочу сказать, что и в академии, и в молодежной команде, и в основной воспитывает в первую очередь клуб. Решение очень простое и понятное. Мы из своей системы подняли тренера Вашкевича, который работал с 2005 годом, добился успехов. Те же Щетинин и Раков уже в основном составе, выходили на поле. Он с ними работал, поэтому со всех точек зрения, в первую очередь, с профессиональной это оправданный шаг.