Гендиректор «Пари НН» — о Марадишвили: «Дым есть, огня пока нет»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Дым есть, огня пока нет ха-ха. Пока ситуация не изменилась. Думаю, максимум четырех-пятерых игроков подпишем. Но по слухам уже человек 12 или 13 подписываем. Все слухи зачастую рождаются в других командах. Возможно, это определенный образом складывается некая конъюнктура. Как только начнутся конкретные предметные переговоры, необязательно об этом публично заявлять. Пока рано», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

16 декабря «СЭ» сообщал, что «Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде Марадишвили.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах в составе московского клуба и забил один мяч.