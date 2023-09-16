Гендиректор «Пари НН» шуткой ответил на вопрос о влиянии Дзюбы на Сулейманова после перехода в «Локомотив»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

— Как проходил трансфер Тимура Сулейманова в «Локомотив»?

— Стратегия «Пари НН» такова: развивая игроков — развивается и наш клуб. Нам важно, чтобы у Тимура была зона комфорта, потому что нижегородцы очень любят его. Если он соберется совсем уж от нас уходить, надеемся, что он вспомнит и пообщается с болельщиками клуба. А то сейчас все произошло очень быстро. Поклонники «Пари НН» очень надеются, что это не точка, а лишь момент перезагрузки в наших отношениях. А что говорят там агенты, как себя ведут они или руководители других клубов... Честно скажу, мы обращаем на это внимание, но это далеко не на первом, втором и даже третьем плане.

— Правда ли, что клуб пошел навстречу «Локомотиву» относительно цены футболиста?

— Это была мечта Тимура. Я не могу сказать, снижали мы цену или нет, но это была мечта футболиста. Сулейманов хотел играть у Галактионова. Он свою мечту реализовал. «Пари НН» реализует мечты своих футболистов!

— Вы не опасаетесь, что из-за разных мнений в «Локомотиве» по поводу этого перехода у форварда что-то может пойти не так?

— Если все хотят честную, качественную игру, хотят развивать российский футбол, то мне сложно предположить, что что-то пойдет не так. Все те условия, при которых Сулейманов может быть выкуплен, Тимур выполнит, думаю, lege artis (по правилам искусства — пер. с латыни). Ему это будет очень легко сделать.

— Вас устраивало то, как вела себя сторона «Локомотива» в этих переговорах?

— Обычные переговоры. Они не отличались от других — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все шло нормально.

— Тимур не потеряется на фоне Дзюбы?

— Думаю, что в паре они смогут добиться многого.

— Плохому Дзюба не научит? В медийном плане.

— Вы имеете в виду, в рекламе сниматься? (Улыбается.) Я с огромным уважением отношусь к Артему, это звезда мировой величины. То, что он показывал и показывает на поле, заслуживает уважения. Но Тимур другой, он религиозен, очень почтителен по отношению к своим близким: маме, родителям, семье, болельщикам. Для него это очень-очень ценно.

Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.