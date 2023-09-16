Гендиректор «Пари НН» шуткой ответил на вопрос о влиянии Дзюбы на Сулейманова после перехода в «Локомотив»

Сегодня, 11:45
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».
— Как проходил трансфер Тимура Сулейманова в «Локомотив»?
— Стратегия «Пари НН» такова: развивая игроков — развивается и наш клуб. Нам важно, чтобы у Тимура была зона комфорта, потому что нижегородцы очень любят его. Если он соберется совсем уж от нас уходить, надеемся, что он вспомнит и пообщается с болельщиками клуба. А то сейчас все произошло очень быстро. Поклонники «Пари НН» очень надеются, что это не точка, а лишь момент перезагрузки в наших отношениях. А что говорят там агенты, как себя ведут они или руководители других клубов... Честно скажу, мы обращаем на это внимание, но это далеко не на первом, втором и даже третьем плане.
— Правда ли, что клуб пошел навстречу «Локомотиву» относительно цены футболиста?
— Это была мечта Тимура. Я не могу сказать, снижали мы цену или нет, но это была мечта футболиста. Сулейманов хотел играть у Галактионова. Он свою мечту реализовал. «Пари НН» реализует мечты своих футболистов!
— Вы не опасаетесь, что из-за разных мнений в «Локомотиве» по поводу этого перехода у форварда что-то может пойти не так?
— Если все хотят честную, качественную игру, хотят развивать российский футбол, то мне сложно предположить, что что-то пойдет не так. Все те условия, при которых Сулейманов может быть выкуплен, Тимур выполнит, думаю, lege artis (по правилам искусства — пер. с латыни). Ему это будет очень легко сделать.
— Вас устраивало то, как вела себя сторона «Локомотива» в этих переговорах?
— Обычные переговоры. Они не отличались от других — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все шло нормально.
— Тимур не потеряется на фоне Дзюбы?
— Думаю, что в паре они смогут добиться многого.
— Плохому Дзюба не научит? В медийном плане.
— Вы имеете в виду, в рекламе сниматься? (Улыбается.) Я с огромным уважением отношусь к Артему, это звезда мировой величины. То, что он показывал и показывает на поле, заслуживает уважения. Но Тимур другой, он религиозен, очень почтителен по отношению к своим близким: маме, родителям, семье, болельщикам. Для него это очень-очень ценно.
Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
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7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
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14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
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15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
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16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
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Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -