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Сегодня, 11:45

Гендиректор «Пари НН» шуткой ответил на вопрос о влиянии Дзюбы на Сулейманова после перехода в «Локомотив»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

— Как проходил трансфер Тимура Сулейманова в «Локомотив»?

— Стратегия «Пари НН» такова: развивая игроков — развивается и наш клуб. Нам важно, чтобы у Тимура была зона комфорта, потому что нижегородцы очень любят его. Если он соберется совсем уж от нас уходить, надеемся, что он вспомнит и пообщается с болельщиками клуба. А то сейчас все произошло очень быстро. Поклонники «Пари НН» очень надеются, что это не точка, а лишь момент перезагрузки в наших отношениях. А что говорят там агенты, как себя ведут они или руководители других клубов... Честно скажу, мы обращаем на это внимание, но это далеко не на первом, втором и даже третьем плане.

— Правда ли, что клуб пошел навстречу «Локомотиву» относительно цены футболиста?

— Это была мечта Тимура. Я не могу сказать, снижали мы цену или нет, но это была мечта футболиста. Сулейманов хотел играть у Галактионова. Он свою мечту реализовал. «Пари НН» реализует мечты своих футболистов!

— Вы не опасаетесь, что из-за разных мнений в «Локомотиве» по поводу этого перехода у форварда что-то может пойти не так?

— Если все хотят честную, качественную игру, хотят развивать российский футбол, то мне сложно предположить, что что-то пойдет не так. Все те условия, при которых Сулейманов может быть выкуплен, Тимур выполнит, думаю, lege artis (по правилам искусства — пер. с латыни). Ему это будет очень легко сделать.

— Вас устраивало то, как вела себя сторона «Локомотива» в этих переговорах?

— Обычные переговоры. Они не отличались от других — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все шло нормально.

— Тимур не потеряется на фоне Дзюбы?

— Думаю, что в паре они смогут добиться многого.

— Плохому Дзюба не научит? В медийном плане.

— Вы имеете в виду, в рекламе сниматься? (Улыбается.) Я с огромным уважением отношусь к Артему, это звезда мировой величины. То, что он показывал и показывает на поле, заслуживает уважения. Но Тимур другой, он религиозен, очень почтителен по отношению к своим близким: маме, родителям, семье, болельщикам. Для него это очень-очень ценно.

Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.

Сергей Юран. «Агент Масоэро заслуживает красную карточку. А Юран — мужик!». Интервью гендиректора «Пари НН»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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