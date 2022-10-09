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Сегодня, 03:20

Цорн: «Сейчас не буду ничего говорить»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Томас Цорн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с «СЭ» отказался комментировать свой уход из московского клуба.

«Сейчас не буду ничего говорить», — сказал Цорн.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. Ниже располагаются только «Химки» (8 очков) и «Торпедо» (5 очков). «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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