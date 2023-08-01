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Сегодня, 10:30

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о продлении контракта с Промесом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нападающим Квинси Промесом. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

— На данный момент Квинси — наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.

— Было ли общение с Квинси или его представителями насчет нового контракта?

— Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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