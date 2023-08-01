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Сегодня, 10:30

Газзаев: «Захарян забил и отдал. Ну и что? Он так должен играть в каждом туре!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, как «Динамо» готовилось к сезону.

— «Динамо», ведя 3:1, упустило победу над «Крыльями» — 3:3. Похоже, мои наблюдения по первому туру оказались верными. Команда совершенно не готова к новому сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически. Чем они там занимались в межсезонье? Сложно сказать. Может, готовились к выставочным матчам с ЦСКА? Но это все-таки шоу. Начались серьезные игры, и «Динамо», к сожалению, несостоятельно.

Совершенно не отлажена игра в обороне. Личка поменял сочетание центральных защитников, но вновь пропущено три гола за игру. «Оренбург» чешского тренера, к слову, тоже не отличался надежной игрой сзади, терпел крупные поражения. Похоже, сейчас Марцел наступает на те же грабли в другой команде. Ход с выходом Лаксальта в опорной зоне себя оправдал, он перекусывал атаки соперника в первом тайме. Но что делать с центральными защитниками? Проблема пока не решается и решится ли?

Что с психологией игроков? Как можно отдавать такую победу? Если бы матч продолжался еще пять минут, «Крылья» бы выиграли — 4:3. Что с функциональной готовностью? Почему «Динамо» остановилось после часа игры? Как можно с таким ворохом трудностей претендовать на тройку призеров? А я вам как-то говорил, что нельзя нацеливаться только на попадание в пятерку. Это слишком размытая цель. Да и с такой игрой «Динамо» и ее не выполнит... Повторюсь, действия защитников меня приводят в оцепенение. Ошибки, обрезы... Да и к средней линии есть вопросы. Я не понимаю, что на поле делает Фомин, в какой футбол он играет? Даже складывается ощущение, что он делает одолжение, выступая за такой клуб, как «Динамо».

Захарян забил гол, отдал тонкий результативный пас на Тюкавина. Но только не надо его превозносить! Его же называют большим талантом. Так пусть он подтверждает свой потенциал в каждом туре! А где он был в прошлом сезоне, где он был в матче с «Краснодаром»? Да и против «Крыльев» Арсен, как и вся команда, пропал после перерыва. Играть надо все 90 минут, в каждом туре. Тогда можно будет говорить об отъезде за рубеж. Он должен выходить на лидирующие позиции в команде. Мастерство позволяет, но вообще-то эпизодами в футбол не играют! Во втором тайме ни одной атаки бело-голубых! Ни одной! Удручающее впечатление.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Владислав Безбородов назначает пенальти после фола Милана Гайича на&nbsp;Иване Олейникове. «Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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