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Сегодня, 18:23

Гендиректор «Зенита» заявил, что не владеет информацией о возможном наказании клуба за фанатское шествие

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Чемпионский парад «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном наказании клуба за неверно организованное фанатское шествие 13 мая.

«У меня нет про это информации», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» хотят наказать за то, что фанатское шествие 13 мая было организовано не должным образом.

Чемпионский парад сине-бело-голубых прошел в Санкт-Петербурге. «Зенит» проследовал на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания.

Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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