Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Гендиректор «Ахмата»: «Никаких драк со «Спартаком не было. Ребята просто поговорили»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» потасовку между игроками и персоналом команд во время матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Telegram-канал Baza сообщал, что в ситуацию вмешался президент грозненцев Магомед Даудов, который в подтрибунном помещении урегулировал конфликт.

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и все. Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки. Ничего более там не было», — сказал Айдамиров «СЭ».

В перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Квинси Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
8
Обсудить
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
В «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с игроками и персоналом «Ахмата»
Сулейманов признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре
Тренер Овчинников считает унизительным поражение «Зенита» от «Локомотива»
Промес стал лучшим игроком «Спартака» в ноябре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ренан может вернуться в «Коринтианс»

Агент Ренана опроверг новость о близости перехода защитника «Зенита» в «Коринтианс»