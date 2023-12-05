Агент Ренана опроверг новость о близости перехода защитника «Зенита» в «Коринтианс»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока в «Коринтианс».

«Нет, это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Педро Рамиро сообщил, что «Зенит» и «Коринтианс» близки к договоренности о переходе Роберта Ренана в бразильский клуб на правах аренды: предложений из Европы нет.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт бразильца с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.