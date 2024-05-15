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Сегодня, 11:08

Пивоваров — о будущем Тюкавина: «В несоревновательный период будем обсуждать. Или не будем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об интересе европейских клубов к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока хотят подписать «Атлетико» и «Бенфика».

«Можно Тюкавин доиграет, пожалуйста (смеется). Он спортсмен, находится сейчас в хорошей форме. Пусть развивается, играет, забивает и отдает. В несоревновательный период будем все эти решения обсуждать, принимать с ним, с другими клубами. Или не будем», — сказал Пивоваров «СЭ».

Константин Тюкавин может покинуть &laquo;Динамо&raquo;. «Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Бенфика
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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