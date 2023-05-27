Генеральный директор «Химок» рассказал, где команда планирует играть в следующем сезоне

Сегодня, 16:15
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что подмосковный клуб планирует выступать на «Арене Химки» в следующем сезоне.
— Где «Химки» будут играть в следующем сезоне?
— Планируем остаться на «Арене Химки».
— Туфан Садыгов говорил, что бюджет «Химок» — 1,5 миллиарда рублей. Так и есть?
— У нас принята долгосрочная стратегия на 5 лет. Инвесторы, которые сегодня есть у клуба, готовы работать с «Химками». Есть планы развития и создания футбольной академии, системы подготовки молодых кадров, их обучения.
— Когда будет понимание по составу на следующий сезон?
— На следующей неделе у нас тренерский совет. После него мы будем готовы озвучить все наши изменения. Трансферы? Давайте все обсудим через неделю, все в работе. Пока называть какие-то фамилии преждевременно.
— Ключевое слово в таких вопросах за Талалаевым?
— Он — главный тренер, определяет состав.
— «Химкам» в ФНЛ нет равных?
— Естественно. «Химки» — команда, которая играла в РПЛ. Есть тренерский штаб под руководством Талалаева.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками после 29 матчей. Подмосковная команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге и проведет следующий сезон в Первой лиге.