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Сегодня, 16:15

Генеральный директор «Химок» рассказал, где команда планирует играть в следующем сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что подмосковный клуб планирует выступать на «Арене Химки» в следующем сезоне.

— Где «Химки» будут играть в следующем сезоне?

— Планируем остаться на «Арене Химки».

— Туфан Садыгов говорил, что бюджет «Химок» — 1,5 миллиарда рублей. Так и есть?

— У нас принята долгосрочная стратегия на 5 лет. Инвесторы, которые сегодня есть у клуба, готовы работать с «Химками». Есть планы развития и создания футбольной академии, системы подготовки молодых кадров, их обучения.

— Когда будет понимание по составу на следующий сезон?

— На следующей неделе у нас тренерский совет. После него мы будем готовы озвучить все наши изменения. Трансферы? Давайте все обсудим через неделю, все в работе. Пока называть какие-то фамилии преждевременно.

— Ключевое слово в таких вопросах за Талалаевым?

— Он — главный тренер, определяет состав.

— «Химкам» в ФНЛ нет равных?

— Естественно. «Химки» — команда, которая играла в РПЛ. Есть тренерский штаб под руководством Талалаева.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками после 29 матчей. Подмосковная команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге и проведет следующий сезон в Первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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