Генич считает, что легионерам «Зенита» стало скучно

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче с ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ.

«С каждым матчем у «Зенита» проблемы. Есть ощущение, что легионерам стало скучно. Смотрю на Вендела и его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо еще не в оптимальных кондициях. Большое количество ошибок у Дугласа Сантоса, который всегда отличался определенной стабильностью. Кассьерра абсолютно потух. Единственный светлый момент — это Малком. Сейчас пауза на сборные, хороший момент, чтобы все переосмыслить. Два матча подряд «Зенит» провел неудачно — это многовато для такой команды», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.