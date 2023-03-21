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Сегодня, 17:07

Генич считает, что легионерам «Зенита» стало скучно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче с ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ.

«С каждым матчем у «Зенита» проблемы. Есть ощущение, что легионерам стало скучно. Смотрю на Вендела и его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо еще не в оптимальных кондициях. Большое количество ошибок у Дугласа Сантоса, который всегда отличался определенной стабильностью. Кассьерра абсолютно потух. Единственный светлый момент — это Малком. Сейчас пауза на сборные, хороший момент, чтобы все переосмыслить. Два матча подряд «Зенит» провел неудачно — это многовато для такой команды», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-legioneram-zenita-stalo-skuchno/
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Константин Генич
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