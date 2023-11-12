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РПЛ

Сегодня, 10:45

Орлов: «Кассьерра, Мостовой, Изидор очень высоко прессинговали — краснодарцы стали ошибаться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» прибавил в последние 30 минут матча с «Краснодаром» (1:1). Встреча состоялась в рамках 15-го тура РПЛ.

«Зенит» прибавил в последние 25-30 минут, смотрелся острее в атаке. За счет чего? Сработали перестановки Семака. Три нападающих — Кассьерра, Мостовой, Изидор — прессинговали очень высоко, в чужой штрафной, не давали дышать защитникам, которые теперь уже с трудом выходили из обороны. Под таким давлением гости начали чаще ошибаться», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

 
Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна». Мнение Орлова

 

ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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