Орлов: «Кассьерра, Мостовой, Изидор очень высоко прессинговали — краснодарцы стали ошибаться»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» прибавил в последние 30 минут матча с «Краснодаром» (1:1). Встреча состоялась в рамках 15-го тура РПЛ.

«Зенит» прибавил в последние 25-30 минут, смотрелся острее в атаке. За счет чего? Сработали перестановки Семака. Три нападающих — Кассьерра, Мостовой, Изидор — прессинговали очень высоко, в чужой штрафной, не давали дышать защитникам, которые теперь уже с трудом выходили из обороны. Под таким давлением гости начали чаще ошибаться», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.