Геркус — о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Мне не близок такой жанр»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к медийной активности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Логично ли продление контракта с Дзюбой? Да. Человек хорошо отыграл. Выступление Дзюбы на YouTube? Я вообще не слежу. Слышал, что он со Слуцким делает какое-то шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр», — сказал Геркус.