Сегодня, 09:15
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к медийной активности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Логично ли продление контракта с Дзюбой? Да. Человек хорошо отыграл. Выступление Дзюбы на YouTube? Я вообще не слежу. Слышал, что он со Слуцким делает какое-то шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр», — сказал Геркус.
Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким снялись в третьем сезоне проекта комика Азамата Мусагалиева «Большое шоу».