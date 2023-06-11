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Гинер пошутил о трансферах, которые нужны ЦСКА для борьбы с «Зенитом»: «Жалею, что Месси ушел в Америку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о том, что нужно армейцам, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

— Что делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

— Ничего. Мне кажется люди когда задают такой вопрос, они не разбираются в футболе. ЦСКА в чемпионате берет у «Зенита» 6 очков и проигрывает остальные матчи. Мы боремся, но надо выигрывать больше игр.

— Нужны ли для борьбы с «Зенитом» трансферы?

— Я очень жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду — и все будет идеально. Ибрагимович? Тяжело, но надо еще подумать, — сказал Гинер.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Лионель Месси
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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