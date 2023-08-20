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20 августа, 23:35

Гладилин считает, что Свинов не виноват в пропущенных голах «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру голкипера красно-белых Ильи Свинова в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Вратарь не виноват. Он нормальный, хороший вратарь. Выбирают тех, кто в лучших кондициях. Вся проблема в игре в обороне, нет стабильности. А вратарь, ну что он? Ему забивают мячи, в которых он не может выручить. Он же не виноват в пропущенных мячах. А поставленная игра в обороне — это проблема тренера», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

«Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-svinov-ne-vinovat-v-propushennykh-golakh-abaskal-dolzhen-postavit-igru-v-oborone-276057/
Илья Свинов
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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