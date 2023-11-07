Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о составе сборной России на ноябрьские сборы. Всего в национальную команду вызваны 29 игроков.

«Тренер команды сейчас ничем не рискует, он приглашает в сборную тех, кто проявляет себя в чемпионате России. Явных лидеров уровня Головина в командах премьер-лиги нет, а все остальные находятся в равных условиях, кандидатов очень много. И он на этот сбор берет тех, кого считает целесообразным взять», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/07/21661105.shtml?updated
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов заявил, что Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку»

В «Чертаново» рассказали подробности срыва перехода Солопова в «Зенит»