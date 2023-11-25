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Сегодня, 22:57

Игнашевич — о матче со «Спартаком»: «Сегодня был не футбол, а регби»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ. Игра проходила при сильном снегопаде.

— Было бы интересно посмотреть, что мы представляем из себя на фоне «Спартака». К сожалению, вмешалась погода. Сегодня был не футбол, а регби. К сожалению, в него мы тоже проиграли.

— Насколько серьезная травма у Бориско?

— Мышечное повреждение. Насколько серьезное — поймем после глубокого обследования.

— Какие коррективы внесли во время паузы на расчистку поля? Что вы говорили футболистам?

— Понятно было, что уже тяжело разыгрывать мяч. Поэтому нужно упрощать игру. Мы просто пытались расставить игроков в атаке, действовать после длинных передач и забирать подборы.

— Чем обусловлена замена Кузьмина в перерыве?

— Нужно было упрощать игру. Он выпадал из нее, не успевал ни назад, ни вперед. Такой стиль игры сохранился до последних минут. Поэтому нам нужен был нападающий, который сможет принимать длинный пас.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 16 турах. Команда 2 декабря сыграет с «Факелом».

Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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