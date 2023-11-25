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Сегодня, 23:05

Чанов заявил, что его расстроило поражение ЦСКА от «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился эмоциями от матча армейцев с «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ (2:3).

«Результат матча меня сильно расстроил. Я считаю, что ЦСКА не заслуживал поражения. Как я и говорил до встречи, армейцев подвели кадровые проблемы в центральной зоне», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

«Динамо» набрало 28 очков и располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 6-ю строчку. В 17-м туре бело-голубые дома сыграют с «Рубином», армейцы также на своем поле примут «Ростов».

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11333993-chanov-rasskazal-chem-ego-rasstroilo-porazhenie-cska-ot-dinamo-v-stolichnom-derbi.html
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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