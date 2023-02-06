Федотов — о стычке с Абаскалем: «Были неправильно выраженные мысли, но там не о чем жалеть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своей перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время дерби в прошлом году.

— Можете сказать, что жалеете о своих словах?

— Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее, — приводит Sport24 слова Федотова.

— С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего — со всеми эмоциями.

— Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

Стычка между Федотовым и Абаскалем произошла во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Позже КДК РФС дисквалифицировал тренеров на один матч каждого, а Федотова еще на одну встречу условно.