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Сегодня, 13:26

Федотов — о стычке с Абаскалем: «Были неправильно выраженные мысли, но там не о чем жалеть»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своей перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время дерби в прошлом году.

— Можете сказать, что жалеете о своих словах?

— Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее, — приводит Sport24 слова Федотова.

— С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего — со всеми эмоциями.

— Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

Стычка между Федотовым и Абаскалем произошла во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Позже КДК РФС дисквалифицировал тренеров на один матч каждого, а Федотова еще на одну встречу условно.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-fedotov-o-stychke-s-abaskalem-byli-nepravilno-vyrazhennyye-mysli-ne-o-chem-zhalet-dolgo-zla-ne-noshu-razrushayet
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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