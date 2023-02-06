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Сегодня, 13:12

Игнатьев оценил решение отменить дисквалификацию после получения красной карточки в Зимнем кубке РПЛ

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение организаторов Winline Зимнего кубка РПЛ отменить пункт регламента о дисквалификациях футболистов, заработавших удаления в матчах турнира.

«С одной стороны все зависит от того, как относиться к этому турниру, — цитирует Betonmobile.ru Игнатьева. - Если это серьезное мероприятие, где нужно выявить победителя, то все должно быть соблюдено в рамках закона. Если это обыкновенный товарищеский или контрольный турнир, подготовка к чемпионату, то почему бы нет? Вот, например, играли «Ростов» и «Спартак», команды поменяли по половине состава после перерыва, кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому, я думаю, что нужно четко понимать уровень притязания. РПЛ организовал турнир, где есть свои правила. В нем нужно выявить победителя, наградить его и у команд наблюдается спортивный интерес, поэтому все должно быть предусмотрено».

Любой футболист, заработавший красную карточку в одной из игр турнира, сможет выйти на поле в следующей.

В Зимнем кубке РПЛ принимают участие «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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