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Сегодня, 10:07

Евсеев: «Задача «Факела» — сделать еще четыре важных шага»

Мария Гусева
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

— Вы говорили, что трижды обыгрывали Карпина, а он вас — один. Эта победа пойдет в зачет?

— Команда какая? «Ростов», да. Ну, вы ищете не там, да. Мы обыграли команду, а не тренера, — цитирует «РБ Спорт» Евсеева.

— Ну, ваш личный зачет 4:1.

— Ну, хотите, пусть будет так. Как хотите, так и трактуйте.

— Ваша задача на сезон остаться напрямую?

— У нас задача — еще четыре важных шага.

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. Команда набрала 24 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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