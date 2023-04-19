Главный тренер «Факела» Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей

Сегодня, 15:53
КДК РФС вынес вердикты по поводу нарушений со стороны официальных лиц «Факела» в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Главный тренер Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей, тренер вратарей Чихрадзе — на 10 тысяч рублей, администратор Котов также наказан штрафом в 10 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также Григорьянц добавил, что «Факел» получил штраф за привлечение к матчу лиц, не имеющих статус контролеров-распорядителей.
«Факел» привлек лиц, не имеющих статус контролеров-распорядителей, для обеспечения безопасности на стадионе. Клуб за несоблюдение безопасности на стадионе оштрафован на 150 тысяч рублей», — добавил глава КДК.