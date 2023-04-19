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Сегодня, 15:53

Главный тренер «Факела» Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей

Константин Белов
Корреспондент
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КДК РФС вынес вердикты по поводу нарушений со стороны официальных лиц «Факела» в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Главный тренер Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей, тренер вратарей Чихрадзе — на 10 тысяч рублей, администратор Котов также наказан штрафом в 10 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также Григорьянц добавил, что «Факел» получил штраф за привлечение к матчу лиц, не имеющих статус контролеров-распорядителей.

«Факел» привлек лиц, не имеющих статус контролеров-распорядителей, для обеспечения безопасности на стадионе. Клуб за несоблюдение безопасности на стадионе оштрафован на 150 тысяч рублей», — добавил глава КДК.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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