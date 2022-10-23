Гогниев: «Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

— Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил. У нас были моменты, но подвела реализация. Мы хотим играть и навязывать свой футбол. Но я вижу совсем другие скорости у соперника. Будем стараться выходить на эти скорости. Все всегда приходит через работу. Держимся и будем работать.

— Ваша команда провела хороший первый тайм, но пропустила два гола. Как планировали менять игру?

— Мы старались изменить игру тактически. Это получалось, у нас были подходы, вратарь несколько раз выручил «Спартак». Еще раз скажу: здесь совсем другие скорости принятия решений, исполнения у соперника. 0:5 — команда провалилась. Но мы могли забить, и не один мяч. Ошибки есть в тактическом плане. Мы делаем не все, что планируем. Например, выпадают два игрока из прессинга — и сразу все рушится. Результат хромает, у игроков негативный эмоциональный фон. Я как тренер зол очень сильно. Просматриваю соперников, готовлю команды. Но получается 0:5. Мы знаем, куда нужно идти, и будем к этому стремиться.

— Почему Илья Кухарчук получает мало игрового времени?

— У него были проблемы с ахиллом, мы хотели его поберечь.