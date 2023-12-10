10 декабря, 23:27
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал гол полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
21-летний футболист отметился забитым мячом на 90-й минуте встречи. Этот гол он посвятил своей будущей невесте.
«В моменте с голом я просил Сперцяна, чтобы он сделал подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков за 18 туров. Команда закончила 2023-й год без домашних поражений в РПЛ.
ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.