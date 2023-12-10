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РПЛ

10 декабря, 23:18

Рахимов заявил, что не смотрит на место «Рубина» в турнирной таблице

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил, почему не обращает внимание на место команды в турнирной таблице.

В 18-м туре РПЛ казанцы на выезде обыграли «Балтику» (1:0). Единственный гол забил Мирлинд Даку. «Рубин» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Я в таблицу не смотрю. Я ранее уже говорил, что, когда работал в «Амкаре» и мы занимали восьмое место, было давление, некоторые товарищи начинали всё бросать. Я сказал, что вижу, что происходит и знаю, что мы там не будем», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

В первом матче после зимней паузы команда Рахимова в гостях встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 1-3 марта.

Источник: ФК «Рубин»
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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