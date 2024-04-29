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Сегодня, 16:15

Мусаев – о ничьей с «Крыльями»: «Сейчас нужно остыть, остается четыре финала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Хороший матч с обеих сторон. До 65-й минуты, когда играли в равных составах, была напряженная игра. У нас было несколько возможностей, чтобы забить. У соперника тоже они были.

После удаления нам было тяжело. Соперник имел два-три момента, попал в штангу, перекладину. Но мы все равно старались идти вперед и забить гол. Двоякое впечатление, первыми 65-ю минутами я доволен, но глупое удаление в концовке чуть-чуть смазало.

Молодцы, что отстояли одно очко, это все равно плюс. Идем дальше. Сейчас нужно остыть, проанализировать, остается четыре финала», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 50 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» также 50 баллов, но петербуржцы опережают команду Мусаева по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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