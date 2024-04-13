Мусаев: «Зенит» наказал «Краснодар» за две ошибки»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Хороший первый тайм, хорошее содержание игры и прессинг. Мы много играли вперед. После перерыва, к сожалению, произошло две ошибки. Высокое индивидуальное мастерство у соперника. Они наказали нас. Но мы отдали все силы и старались сравнять счет. Нет никаких вопросов по желанию, самоотдаче и смелости, — сказал Мусаев.

— Что повлияло на игру «Краснодара» во втором тайме?

— Конечно, повлияли голы. Соперник стал большими силами играть сзади. Более компактно. Тяжело, конечно вскрыть «Зенит». Когда был счет в нашу пользу, игра была более открытая. Пропустив второй мяч, мы облегчили чуть сопернику задачу. Но играли до конца. К сожалению, не реализовали свои моменты.

— Оба гола пришли с левого фланга. Насколько это связано с тем, что Олусегун больше нацелен на игру в атаке?

— Первый гол забил центральный нападающий. Второй, можно сказать, что не хватило страховки. Ряд ошибок. Думаю, учитывая, что Олусегун первый матч играет на позиции правого защитника, провел его очень достойно. Наверное, чуть давила на него ответственность. В голах общая вина.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».