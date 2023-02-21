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Сегодня, 14:27

Осинькин о переходе Зуева: «Достаточно опытный футболист по меркам чемпионата»

Осинькин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Зуевым
Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Александром Зуевым.

«Александр Зуев — это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде, — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

26-летний хавбек подписал контракт до конца этого сезона. Зуев перешел в самарский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне он выступал в составе «Химок» и провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1696.html
Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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