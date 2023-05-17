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РПЛ

17 мая, 13:28

Галактионов: «Дальнейшие свершения «Локомотива» зависят от усиления, селекции, функционального состояния»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о тренера «Факела» Вадиме Евсееве.

— В каких отношениях вы с Евсеевым? Он говорил, что у него было предложение от «Локомотива». То есть, вы были прямыми конкурентами.

— Думаю, что в плане конкуренции можно составить рейтинг, тренеров большое количество. Что касается взаимоотношений с Евсеевым, то мы вместе учились на различные лицензии в ВШТ, много этапов проходили, общались. Сегодня мы — соперники, нам надо решать задачи и двигаться дальше.

— Весной вы набираете очки по темпу «Зенита», можете ли вы сказать, что способны бороться с этой командой?

— Думаю, что в той ситуации, в которой оказался клуб, было важно выправить все, стабилизировать результаты. Дальше — улучшение качества нашей игры. Я всегда говорил, что результат будет только при стабильной игре. Нам надо в каждом матче это показывать. Дальнейшие свершения зависят от многих факторов: усиления, селекции, функционального состояния и естественно здоровья многих наших игроков.

— «Зенит» стал в пятый раз чемпионом, еврокубков нет. Какая мотивация у вас?

— Самая главная мотивация — это достижение результата, развитие игроков, построение командной игры, чтобы наши болельщики получали удовольствие вне зависимости от того, в каком статусе отказался наш футбол. Свой статус и статус клуба надо подтверждать в каждой игре.

В 28-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле сыграет с «Факелом». Матч пройдет 20 мая.

Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Михаил Галактионов
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