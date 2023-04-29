КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:48

Карпин: «После матча говорил с судьями про футбол. Много претензии к арбитрам»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

— Довольны как действовала команда?

— Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

— Ожидали ли, что Селява может так пробить?

— Не ожидал.

— О чем разговаривали с судьями?

— Про футбол. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и еще красную получу.

— В самом начале «Спартак» принимал высокий прессинг. И вы испытывали трудности. Это связано с вашим переездом?

— С физикой не связано. Было бы связано, если бы устали во втором тайме. Связано с нервозностью, большим желанием. Была нервозность. Играть на выезде у «Спартака» так — горжусь. Даже при том, что многое, что хотелось не получалось.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно
Федун — о ничьей «Спартака»: «Не нравится, что команда начинает бороться только после того, как пропускает»
«Спартак» — «Ростов»: судья нарушил инструкции — он ошибочно дал спартаковцам выполнить угловой удар. Почему так поступил Левников?
«Спартак» — «Ростов»: видео голов
Карпина удалили после окончания матча «Спартак» — «Ростов»
«Спартак» — «Ростов»: развязка — огонь! Соболев забил в добавленное время, Карпин удален. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ростов»: судья нарушил инструкции — он ошибочно дал спартаковцам выполнить угловой удар. Почему так поступил Левников?

Федун — о ничьей «Спартака»: «Не нравится, что команда начинает бороться только после того, как пропускает»