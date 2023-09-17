Главный тренер «Рубина» Рахимов убежден, что в моменте с первым голом «Зенита» был офсайд

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что судьи ошибочно засчитали первый гол «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (0:3). По его мнению, форвард сине-бело-голубых Вильсон Изидор был в офсайде.

«Нам показалось, что при первом голе был офсайд, и потом мы посмотрели, там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», — приводит ТАСС слова Рахимова.

Изидор забил гол на 8-й минуте игры. Это дебютный матч француза, который перешел в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября.

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками занимает 13-ю позицию. 24 сентября петербургский клуб сыграет с «Локомотивом», команда из Казани днем позже встретится с «Факелом».