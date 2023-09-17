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Сегодня, 19:35

Главный тренер «Рубина» Рахимов убежден, что в моменте с первым голом «Зенита» был офсайд

Алина Савинова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что судьи ошибочно засчитали первый гол «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (0:3). По его мнению, форвард сине-бело-голубых Вильсон Изидор был в офсайде.

«Нам показалось, что при первом голе был офсайд, и потом мы посмотрели, там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», — приводит ТАСС слова Рахимова.

Изидор забил гол на 8-й минуте игры. Это дебютный матч француза, который перешел в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября.

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками занимает 13-ю позицию. 24 сентября петербургский клуб сыграет с «Локомотивом», команда из Казани днем позже встретится с «Факелом».

Источник: https://tass.ru/sport/18770933
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Вильсон Изидор
8
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 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
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 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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Динамо – Пари НН
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
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Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
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Рубин – Зенит
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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