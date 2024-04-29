Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Рахимов — о ничьей с «Уралом»: «Недоволен результатом, игроки расстроены»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Урала» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Недоволен результатом. Это нормально, когда ты в конце пропускаешь. Я видел лица игроков, они расстроены. Но я бы больше обратил внимание на то, что мы не реализовали стопроцентные моменты. Когда ты не забиваешь, любая ошибка может привести к тому, что ты пропускаешь», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» (37 очков) занимает девятое место в РПЛ после ничьей с «Уралом». Екатеринбуржцы с 25 очками идут предпоследними в турнирной таблице.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
0
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Сочи» — «Факел»: гол хозяев отменен из-за офсайда
Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Если и получать карточки, то только по делу»
Президент «Урала» после ничьей с «Рубином»: «Не знаю как, но у меня пока хватает нервов»
Дмитрий Гафин: «Чтобы претендовать на чемпионство, «Динамо» нужно прибавить во всем»
«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Мостовой о «Краснодаре»: «Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Рапопорт заявил, что Семаку надо было активнее делать ротацию