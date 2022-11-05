Абаскаль: «Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть. Я всегда за них, их защищаю»

Сегодня, 16:48
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1) ответил на вопрос о возможном усилении состава.
— Во втором тайме качество игры отличалось от того, что было в первом, но самое главное, что было очень много брака и в довольно простых ситуациях. И не только у футболистов, которые играли на протяжении всего матча, но и у тех, кто вышел на замены: Литвинов, Классен.
— Ранняя замена Соболева вызвана предупреждением или еще чем-то?
— Замена была обусловлена прежде всего тем, что мы не могли использовать весь наш атакующий потенциал впереди, потому что можно играть хоть с четырьмя нападающими, с четырьмя центрфорвардами, но если мяч туда не доходит, то смысла в этом нет. Мы не смогли сегодня использовать эти моменты, порой у Игнатова были хорошие действия, но в целом немного не пошло. Игра завершилась так, как она завершилась. Конечно же, я учитывал тот факт, что на игру Соболева могла повлиять желтая карточка, полученная им в первом тайме.
— Каково состояние Мозеса? Можно ли его ждать к следующей игре или хотя бы к кубковому матчу с «Зенитом»?
— Позвольте здесь немного поразмышлять. Я предпочитаю не загадывать вперед, не думать о будущем, а жить сегодняшним днем. Когда травмированные футболисты смогут нам помочь, не могу сказать. Сейчас они работают. Работают, чтобы поскорее вернуться в строй. Но никакой конкретной даты у нас нет.
— Нуждается ли на ваш взгляд команда в усиление в зимнее трансферное окно, чтобы повысить конкуренцию?
— Забудьте об этом. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть. Я всегда за них, их защищаю. Мы невероятно трудимся. Стараемся сделать их лучше каждый день. Давайте не думать об этом будущем, жить сегодняшним днем и, естественно, больше работать.
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