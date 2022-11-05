Абаскаль — о ничьей с «Сочи»: «Если ты не увеличиваешь свое преимущество, то матч заканчивается таким образом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Конечно, в футболе нужно идти вперед. Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. Мы можем занести себе в актив первый тайм, потому что первые 45 минут мы провели действительно очень хорошо, у нас многое удавалось, мы создали пять голевых моментов.

Во втором тайме игра немного поменялось, но нужно отдать должное сопернику. У них есть хорошие футболисты, у них собрана хорошая команда. Бывает так, что, если ты не увеличиваешь свое преимущество, то матч заканчивается таким образом», — приводит слова тренера пресс-служба красно-белых.

«Спартак» с 33 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.