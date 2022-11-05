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Сегодня, 16:13

Абаскаль — о ничьей с «Сочи»: «Если ты не увеличиваешь свое преимущество, то матч заканчивается таким образом»

Иван Шитик
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Конечно, в футболе нужно идти вперед. Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. Мы можем занести себе в актив первый тайм, потому что первые 45 минут мы провели действительно очень хорошо, у нас многое удавалось, мы создали пять голевых моментов.

Во втором тайме игра немного поменялось, но нужно отдать должное сопернику. У них есть хорошие футболисты, у них собрана хорошая команда. Бывает так, что, если ты не увеличиваешь свое преимущество, то матч заканчивается таким образом», — приводит слова тренера пресс-служба красно-белых.

«Спартак» с 33 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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