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Сегодня, 21:48

Абаскаль — о победе над «Динамо»: «Это очень важно после неудачного периода»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

«Очень важная для нас победа. Могли увеличивать счет еще в первом тайме. Но не реализовали свои моменты, позволили сопернику бить издалека. Понимали, что матч будет сложным, что «Динамо» сильный соперник. Третья победа за короткий отрезок, команда снова не пропустила. Это очень важно после неудачного периода. Следующий матч с «Крыльями», команда в лидерах таблицы, будет яркий открытый матч», — сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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