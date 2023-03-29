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Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Смотрел много игр. Считаю РПЛ конкурентоспособной лигой»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет поделился мнением о команде и РПЛ.

— Видели ли вы матчи «Торпедо»? Как оцените российскую лигу?

— Смотрел много игр «Торпедо». Нужно провести большую работу. Посмотрел, каких игроков можно использовать на других позициях. Много следил за российскими клубами, за их выступлениями в Европе. У российских клубов хорошо налажен выход из обороны в атаку. Считаю РПЛ конкурентоспособной лигой. Сделаю все, чтобы набрать в ближайших матчах наибольшее количество игр. Много общался с игроками в команде, они чувствуют себя уверенно. Считаю, что мы еще сможем усилить этот боеспособный коллектив. Я адаптируюсь к русской культуре, думаю, что смогу это сделать быстро.

Московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом 28 марта. По информации «СЭ», соглашение 45-летнего испанца с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 20 матчах. 2 апреля команда на выезде сыграет с «Ростовом».

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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