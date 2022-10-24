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Сегодня, 22:24

Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Очень хотели сегодня выиграть, потому что все понимают: вроде выигрываешь, а в турнирной таблице ситуация лучше не становится. Это очень нас закрепощало сильно, поэтому много ошибок совершили в простых ситуациях. Это, на удивление, касается всех футболистов — и опытных, и более молодых, которые им на замену вышли. Тем не менее, мы выиграли. В любом случае благодарю ребят, потому что видно, что они отдают себя до конца и пытаются выполнять ту тренерскую остановку, которую мы даем на каждую игру. Надеюсь, такие победные матчи будут придавать нам уверенности, потому что мы лучше игру контролировали, хотя уровень соперников таков, что все по-разному прессингуют, соответственно, надо со всеми по-разному играть», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Гончаренко.

После этой игры «Урал» с 16 очками занимает 10-е место в РПЛ, «Крылья Советов» расположились на позицию ниже (14 очков).

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/press-konferencziya-viktora-goncharenko-po-itogam-matcha-ural-krylya-sovetov-10-2022
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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