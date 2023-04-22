Семак: «Если Клаудиньо не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на желание полузащитника Клаудиньо играть за сборную Бразилии.

— Клаудиньо дал интервью, которое вызвало очень много споров в околофутбольной среде. Он сказал, что предпочел бы выступать за сборную Бразилии, а не сборную России. Что думаете по этому поводу?

— Мне кажется, здесь нет никаких споров, он бразилец. Конечно, каждый бразилец мечтает играть в своей сборной. Если он не будет проходить или поймет, что он не получит вызов в главную команду своей страны, думаю, как он уже говорил, то же самое и Малком, естественно, он с удовольствием будет защищать цвета сборной России. Здесь нет никаких несостыковок, все абсолютно чисто, понятно. Ребята также свою позицию обозначали.

(Георгий Горностаев)