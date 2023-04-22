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Семак: «Если Клаудиньо не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на желание полузащитника Клаудиньо играть за сборную Бразилии.

— Клаудиньо дал интервью, которое вызвало очень много споров в околофутбольной среде. Он сказал, что предпочел бы выступать за сборную Бразилии, а не сборную России. Что думаете по этому поводу?

— Мне кажется, здесь нет никаких споров, он бразилец. Конечно, каждый бразилец мечтает играть в своей сборной. Если он не будет проходить или поймет, что он не получит вызов в главную команду своей страны, думаю, как он уже говорил, то же самое и Малком, естественно, он с удовольствием будет защищать цвета сборной России. Здесь нет никаких несостыковок, все абсолютно чисто, понятно. Ребята также свою позицию обозначали.

(Георгий Горностаев)

Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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