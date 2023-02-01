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Сегодня, 19:10

Семак рассказал, как проходит подготовка «Зенита» ко второй части сезона РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит подготовка команды ко второй части сезона РПЛ.

— Задача — одна, набирать форму. Если первый сбор больше для того чтобы вернуть функциональные кондиции, то второй сбор — чтобы побольше сыграть и немножко адаптироваться к игровому ритму и времени, которое нужно будет давать футболистам и на этих сборах, и в Кубке, и в чемпионате России. Чтобы ко второй части сезона подошли в хорошей форме, и, желательно, без травм. Это задачи, повторяющиеся на любых сборах. Вторые сборы — больше игровые, естественно. Все мысли о том, чтобы сыграть как можно больше и как можно лучше, — приводит слова тренера сайт «Зенита».

— Все ли футболисты в строю? Все ли хорошо себя чувствуют после нескольких выходных?

— На сегодняшний день все готовы тренироваться, все работают. Травмированных нет на сегодняшний день. Посмотрим, дай Бог, чтобы и дальше была такая ситуация.

— Можно ли назвать сегодняшнюю тренировку втягивающей после нескольких выходных?

— Конечно. Кто-то добирался сегодня, кто-то вернулся к обеду. Начинать давать ту же нагрузку, которая будет завтра, не имело смысла. Сегодня провели полуподготовительное занятие, чтобы завтра начинать работать в полную силу.

1 февраля сине-бело-голубые провели первую тренировку в рамках тренировочных сборов в Дубае.

В занятии приняли участие все футболисты, находящиеся в расположении «Зенита» с первых сборов, кроме Евгения Кима, который пропустил вторую часть подготовки в Катаре из-за травмы.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-01-sergey-semak-vse-mysli-o-tom-chtoby-sygrat-kak-mozhno-bolshe-i-kak-mozhno-luchshe.htm

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

19%

2.07
Сергей Семак
ФК Зенит
1
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