Семак рассказал, как проходит подготовка «Зенита» ко второй части сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит подготовка команды ко второй части сезона РПЛ.

— Задача — одна, набирать форму. Если первый сбор больше для того чтобы вернуть функциональные кондиции, то второй сбор — чтобы побольше сыграть и немножко адаптироваться к игровому ритму и времени, которое нужно будет давать футболистам и на этих сборах, и в Кубке, и в чемпионате России. Чтобы ко второй части сезона подошли в хорошей форме, и, желательно, без травм. Это задачи, повторяющиеся на любых сборах. Вторые сборы — больше игровые, естественно. Все мысли о том, чтобы сыграть как можно больше и как можно лучше, — приводит слова тренера сайт «Зенита».

— Все ли футболисты в строю? Все ли хорошо себя чувствуют после нескольких выходных?

— На сегодняшний день все готовы тренироваться, все работают. Травмированных нет на сегодняшний день. Посмотрим, дай Бог, чтобы и дальше была такая ситуация.

— Можно ли назвать сегодняшнюю тренировку втягивающей после нескольких выходных?

— Конечно. Кто-то добирался сегодня, кто-то вернулся к обеду. Начинать давать ту же нагрузку, которая будет завтра, не имело смысла. Сегодня провели полуподготовительное занятие, чтобы завтра начинать работать в полную силу.

1 февраля сине-бело-голубые провели первую тренировку в рамках тренировочных сборов в Дубае.

В занятии приняли участие все футболисты, находящиеся в расположении «Зенита» с первых сборов, кроме Евгения Кима, который пропустил вторую часть подготовки в Катаре из-за травмы.