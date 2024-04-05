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Сегодня, 11:40

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового перед матчем с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— В матче со «Спартаком» травму получил Андрей Мостовой. В каком состоянии он находится и сможет ли сыграть против «Балтики»?

— Что касается травмированных... У нас есть небольшая группа игроков, у которых есть те или иные небольшие повреждения или кто чувствует себя не оптимально на сегодняшний день. Поэтому по их участию мы примем решение завтра. К их число входит Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут сыграть, Марио Фернандес. Думаю, в ближайшее время мы по нему сможем дать точную информацию.

— Возникает впечатление иногда, что «Зениту» нужен очень сильный раздражитель, чтобы сыграть в полную силу, как получилось со «Спартаком» во втором тайме. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера? «Балтика» занимает всего лишь 15-е место.

— Насчет раздражителя, думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из ее результатов предыдущих лет. Что касается игры, то всегда игры даются достаточно сложно. Бывают у всех игры хорошие, плохие. Любой клуб: и европейский, и российский, каким бы он ни был, — проводит и хорошие матчи, и плохие. Или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается. Что касается «Балтики», то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли три раза с «Балтикой»: два раза в Кубке и один — в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень команды. Это достаточно хорошая, хорошо организованная команда. Она играет агрессивно, опасно в стандартных положениях. Я думаю, на 100 процентов все уверены, что нас ждет очень-очень трудный и сложный матч.

Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Мостовой получил повреждение 3 апреля в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком» (2:1). Марио Фернандес травмировался в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (0:1).

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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