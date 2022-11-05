«Факел» — «Краснодар»: видео голов матча

«Факел» ушел от поражения в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» — 3:3.

11-я минута: гол Акбашева

29-я минута: гол Кордобы

43-я минута: гол Баньяца

62-я минута: гол Ионова

72-я минута: первый гол Квеквескири

84-я минута: второй гол Квеквескири