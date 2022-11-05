Сегодня, 18:42
«Факел» ушел от поражения в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» — 3:3.
11-я минута: гол Акбашева
29-я минута: гол Кордобы
43-я минута: гол Баньяца
62-я минута: гол Ионова
72-я минута: первый гол Квеквескири
84-я минута: второй гол Квеквескири
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования