Глебов прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ.

На 61-й минуте встречи арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита» после фола Дугласа Сантоса на Кирилле Щетинине, но отменил свое решение после подсказки VAR.

«Я не знаю, я не видел момент (с возможным пенальти — прим. «СЭ), но мне кажется, что там, если даже не пенальти, то очень опасный момент по-моему был — Щетинин выходил на ударную позицию и мог решать, но рефери посчитал так.

Два мяча? Нет, он сказал, что даже не смотрит на это. Не в этом дело", — сказал Глебов в видео, которое опубликовала пресс-служба РПЛ.