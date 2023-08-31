Глебов — о реакции Карпина на результаты «Ростова»: «Стал больше нервничать»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал, как главный тренер Валерий Карпин реагирует на результаты команды в текущем сезоне.

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — сказал Глебов «СЭ».

После 6 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).