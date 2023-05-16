Гогниев рассказал о несостоявшемся трансфере Зе Луиша в «Химки»

Экс-тренер «Химок» Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся трансфере подмосковных «Химок», за который ему обидно.

«Мы хотели взять нападающего, но по определенным причинам не получилось. Зе Луиш? Не будет называть все фамилии, но не только он. Что именно не срослось с Зе Луишем? Не знаю. От меня как от тренера требовалось сказать, нравится он мне или нет. Я сказал, что нравится, хотя его физическое состояние было не лучшим. Я считал, что он нас усилит. Помимо него был еще ряд футболистов, которых, к сожалению, не смогли подписать», — сказал Гогниев «СЭ».