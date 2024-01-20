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Сегодня, 02:13

Гольдман: «Дзюбе и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил актерские перспективы футболиста.

«Отзывы о работе Дзюбы в кино только положительные. Артем снялся не только в фильме «Конец славы», но и в короткометражке «Хейт» с Максимом Лагашкиным, в которой Дзюба исполнил одну из главных ролей. Это проект для благотворительного аукциона, фильм должен появиться в ближайшее время на одной из онлайн платформ.

Об Артеме хорошо отзываются и продюсеры, и актеры. Ему и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах. Все довольны игрой Дзюбы. Часто слышим, что Артем превосходит все ожидания. Видимо, у многих в голове сидит стереотип, что наши спортсмены ничего кроме своего дела не умеют. Но в данный момент Дзюба — действующий футболист. Его задача — сосредоточиться на основной профессии и максимально помочь «Локомотиву». Когда Артем закончит карьеру, будем все вместе смотреть и обсуждать, чем ему заниматься дальше. Уверен, он примет правильное решение. Кино — это один из вариантов, как и тренерство. Однако говорить обо всем этом точно преждевременно, Дзюба еще пошумит», — цитирует Sport24 Гольдмана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613494-goldman-prodyusery-i-aktery-khorosho-otzyvayutsya-o-dzyube-yemu-aktivno-postupayut-predlozheniya-snyatsya-v-novykh-filmakh
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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