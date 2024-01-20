Гольдман: «Дзюбе и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил актерские перспективы футболиста.

«Отзывы о работе Дзюбы в кино только положительные. Артем снялся не только в фильме «Конец славы», но и в короткометражке «Хейт» с Максимом Лагашкиным, в которой Дзюба исполнил одну из главных ролей. Это проект для благотворительного аукциона, фильм должен появиться в ближайшее время на одной из онлайн платформ.

Об Артеме хорошо отзываются и продюсеры, и актеры. Ему и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах. Все довольны игрой Дзюбы. Часто слышим, что Артем превосходит все ожидания. Видимо, у многих в голове сидит стереотип, что наши спортсмены ничего кроме своего дела не умеют. Но в данный момент Дзюба — действующий футболист. Его задача — сосредоточиться на основной профессии и максимально помочь «Локомотиву». Когда Артем закончит карьеру, будем все вместе смотреть и обсуждать, чем ему заниматься дальше. Уверен, он примет правильное решение. Кино — это один из вариантов, как и тренерство. Однако говорить обо всем этом точно преждевременно, Дзюба еще пошумит», — цитирует Sport24 Гольдмана.