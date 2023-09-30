Голенков: «В последних трех играх удача не на стороне «Ростова»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Неудачно начали, пропустили, но по качеству, мне кажется, играли хорошо. Где-то просто недофарт, отыгрываемся за тот сезон. В последних трех играх удача не на нашей стороне.

Судейство? Пенальти вот был. Я после игры зашел в мессенджер, там все друзья и знакомые написали, что чистый пенальти. Мы когда отбираем мяч в штрафной, то убираем руки за спину. Если площадь тела увеличена, а мне показалось, что так и было, и рука, даже прижатая к телу, преграждает мячу путь в ворота, то, наверное, это пенальти", — цитирует «РБ Спорт» Голенкова.