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Сегодня, 12:36

Адамов: «В РПЛ плохо судят, вижу, что в последнее время много ошибок»

Алина Савинова
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о судействе в РПЛ.

— В РПЛ плохо судят?

— Да, — сказал вратарь в проекте «РБ Спорт» «Детектор лжи».

— В чем причина вообще, как думаешь? Они ведь тренируются, сдают тесты.

— Может, мало практики.

— Маленькие зарплаты?

— Не знаю, для кого маленькие, для кого — нет. Но я вижу, что в последнее время много ошибок.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле этого года. Он подписал контракт с петербургской командой на четыре года с опцией продления.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел 17 матчей за сочинскую команду в РПЛ, пропустил 30 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-adamov-v-rpl-ploho-sudyat-vizhu-chto-v-poslednee-vremya-mnogo-oshibok/
Денис Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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7
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 - : -
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