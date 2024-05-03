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Сегодня, 14:45

Горшков назвал «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой в РПЛ

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков положительно оценил результаты самарских «Крыльев Советов» в РПЛ.

«Крылья» могут подтвердить статус самой прогрессирующей команды в РПЛ. Интересная, играющая команда с молодыми, прогрессирующими футболистами. Их покупают в топ-клубы, но команда продолжает показывать хорошую игру. Хочется их отметить. Каждый сезон у них потери, но есть результат. Приемлемый для них, наверное», — приводит слова Горшкова Legalbet.

«Крылья Советов» в 26 турах набрали 40 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 4 мая, самарцы на выезде сыграют с «Оренбургом».

Источник: Legalbet
Александр Горшков (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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